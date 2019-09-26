"Коррупция всех уже достала": министерство обороны подает законопроект о военной полиции

Новости Украины:Украина будет использовать иностранные наработки для борьбы с коррупцией, но просто копировать их не получится, считает министр.

Министерство обороны Украины подает проект закона о военной полиции, который будет направлен на борьбу с коррупцией в оборонном секторе.

Соответствующее заявление в интервью «Цензор.НЕТ» сделал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. Есть все органы, которые необходимы для закрытия вопроса. Мы подаем закон о военной полиции, надеемся, он пройдет. Нужна новая антикоррупционная программа – ее надо переписывать. То есть осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть», – указал он.

«Мы должны анализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет просто для того, чтобы снизить риски. Это – системная работа. Плюс расследования конкретных дел. Мы слышим военнослужащих, и очень часто нужно просто слышать, чтобы понимать, что происходит. Надо просто не закрываться, и к тебе потечет информация о том, где и что происходит в каких частях», – продолжил министр.

Загороднюк также вспомнил о помощи от иностранных партнеров и специальных советников. В частности – от американского постоянного советника Стивена Штайна.

«Мы будем использовать международные наработки, практики просто потому, что мы хотим, чтобы наши наработки были в международном ключе. Чтобы наши партнеры и все активные граждане видели, что мы идем международным путем. Но надо сказать, что копировать здесь не получится, потому что наша ситуация хуже, чем во многих странах. Есть свои нюансы, и настолько уже эпидемическая вся ситуация, что если мы просто скопируем чужую систему, она не сработает. Поэтому наша должна быть намного жестче», – подытожил министр.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что полный переход на контрактную армию в Украине реален даже в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.