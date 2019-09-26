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Четверг, 26.09.2019
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Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
21:58 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:27 сентября православная церковь отмечает один из 12 главных праздников — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот особенный день обладает чрезвычайно мощной энергетикой. Христианские традиции тесно сплелись с народными.

Если хотите, чтобы беды, несчастье и болезни обошли вас стороной, то обязательно нужно придерживаться определённых правил и примет.

Все эти действия помогут вам не только оградить себя от зла, но также и привлечь благополучие.

Воздвижение Креста Господня: что нужно сделать

На Воздвижение надо соблюдать строгий пост - нельзя есть ни мясные, ни молочные продукты, даже если праздник приходится на воскресенье. В народе существовали пословицы: "Кто на Воздвижение постится – тому семь грехов простится" или "Кто на Воздвижение не постится, на того семь грехов воздвигнется".

Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании
Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о празднованииЧитать полностью

Дом нужно окропить освященной в церкви водой - это поможет не только защитить жилище от нечистой силы, но и оградить его от людей с дурными помыслами.

В этот день, увидев птиц, отлетающих на юг, можно загадать заветное желание, которое, как считают в народе, непременно исполнится.

Хотите привлечь в дом богатство? Тогда обязательно пригласите в дом гостей на пирог с капустой или же сами сходите в гости с гостинцами.

Конечно же постарайтесь сходить на праздничное богослужение. Вознесите к высшим силам свои мольбы, помолитесь за здравие родных и близких. Церковь также рекомендует сходить на исповедь в этот день. Это очистит вашу душу, а также отпугнёт от вас разные напасти.

Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Если же говорить о христианских традициях, то нужно взять три церковные свечи, установить их вместе. Потом крестообразно окропить все углы в доме, читая молитву – "Отче наш" или девяностый псалом. Так дом очистится от негатива.

Главное помнить, что обращение к Господу должно идти от сердца. Тогда все просьбы и благодарности будут услышаны, а на вас снизойдет благодать.

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