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Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день
19:19 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Праздник Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября, для христиан имеет особую важность.

Православная церковь отмечает 27 сентября Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник считается одним из двенадцати Великих, поэтому церковь и народная мудрость предписывает соблюдать ряд традиций и запретов.

Воздвижение отмечают в связи с находкой и поднятием в вертикальное положение (воздвижением) спрятанного в пещере креста, на котором был распят Иисус Христос. По легенде для проверки подлинности святыни, к ней приложили тяжелобольную и она исцелилась. А умерший после соприкосновения с животворящим крестом ожил.

В этот день необходимо посетить церковь. Если ваш график достаточно плотен и у вас не получается этого сделать, то священнослужители советуют прочитать короткую молитву: "Животворящий Крест Господень, храни меня и семью мою от напасти, от дурного глаза и дела, помоги нам обрести любовь, взаимопонимание и укрепить веру свою. Аминь".

Сделать это можно как на работе, так и дома. Эту простую молитву рекомендуется читать ежедневно, чтобы она хранила вас от всяческих проблем. Также можно прочитать молитву «Символ веры», которая максимально сочетается с сутью самого праздника.

Воздвижение Креста Господнего 2019: все, что нужно знать верующим о праздновании

Что категорически запрещено делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться, особенно с родственниками, оскорблять, держать зло на кого-нибудь и сквернословить. Также нельзя убирать, стирать, шить и выполнять любую грязную работу.

В народе говорили, что нельзя ходить в лес, к водоемам и в поля, так как там, готовясь к зиме, собирается всякая нечисть. Все земные гады собираются в огромной яме под землей, чтобы там перезимовать. Принято запирать ворота и двери дома, чтобы случайно на зимовку не забрались змея. Если змея укусит человека, то ей закроют двери в теплые края и она замерзнет зимой.

Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы

В этот день бесполезно начинать дела, потому что ничего путного из этого не выйдет.

Следует соблюдать пост. Запрещается употреблять в пищу рыбу, мясо, молочные продукты и яйца. Строгое табу истинно верующие накладывают и на различные увеселительные мероприятия. Даже передачи подобного рода просматривать не разрешается.

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