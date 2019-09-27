Скачать
Пятница, 27.09.2019
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
"Хорошая встреча": Пристайко поговорил с главой МИД Венгрии
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Эйбар сенсационно обыграл Севилью, проигрывая 0:2 по ходу игры
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников Укрзализныци

ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников Укрзализныци
00:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Высшем антикоррупционном суде прошло судебное заседание по делу о злоупотреблениях, которые нанесли Украине 27 млн ущерба.

ВАКС начал рассмотрение дела в отношении бывших служащих Укрзализныци, злоупотребления которых нанесли почти 27 млн грн ущерба.

Об этом сообщает пресс служба САП в Facebook.

"В среду, 25 сентября, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП прошло подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших исполняющего обязанности начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" в злоупотреблениях, которые нанесли почти 27 млн гривень ущерба", - говорится в сообщении.

Так, на заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в этом производстве.

"Следующие заседания запланированы на 14:00 15 октября и 9:30 29 октября 2019 года", - сообщили в САП.

В ведомстве напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "ЦУП", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЗАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные соглашения в интересах ряда частных обществ.

"В дальнейшем на выполнение этих соглашений были потрачены денежные средства ОАО "Укрзализныця" в сумме 152 млн грн, из которых почти 27 млн грн безвозвратно выбыло из активов ПАО "Укрзализныця", поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных", - отметили в САП.

Пожар в "Токио Стар": администратора гостиницы оставили в СИЗО

Действия должностных лиц инкриминируют по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) Украины, уточнили в антикоррупционной прокуратуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Суд, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины
03 В пальто небесного цвета: стильный наряд Кейт Миддлтон на церемонии в Беркенгеде
04 Законопроекты от "Батькивщини": что в них
05 Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это позор&quot;: Трамп - о расследовании Конгресса США
"Это позор": Трамп - о расследовании Конгресса США
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Снятие моратория на продажу земли: что думают украинцы
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь