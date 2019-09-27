ВАКС начал рассмотрение дела по обвинению экс-чиновников Укрзализныци

Новости Украины:В Высшем антикоррупционном суде прошло судебное заседание по делу о злоупотреблениях, которые нанесли Украине 27 млн ущерба.

ВАКС начал рассмотрение дела в отношении бывших служащих Укрзализныци, злоупотребления которых нанесли почти 27 млн грн ущерба.

Об этом сообщает пресс служба САП в Facebook.

"В среду, 25 сентября, в Высшем антикоррупционном суде с участием прокуроров САП прошло подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывших исполняющего обязанности начальника и начальника одного из отделов филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" в злоупотреблениях, которые нанесли почти 27 млн гривень ущерба", - говорится в сообщении.

Так, на заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство стороны защиты о переносе рассмотрения в этом производстве.

"Следующие заседания запланированы на 14:00 15 октября и 9:30 29 октября 2019 года", - сообщили в САП.

В ведомстве напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в конце 2015 года исполняющий обязанности начальника филиала "ЦУП", вступив в сговор с начальником шпального отдела, без проведения соответствующих тендерных процедур заключил с ЗАО "Коростенский завод железобетонных шпал" финансово-хозяйственные соглашения в интересах ряда частных обществ.

"В дальнейшем на выполнение этих соглашений были потрачены денежные средства ОАО "Укрзализныця" в сумме 152 млн грн, из которых почти 27 млн грн безвозвратно выбыло из активов ПАО "Укрзализныця", поскольку их предметом была закупка метизной продукции по ценам, которые более чем на 30% выше рыночных", - отметили в САП.

Действия должностных лиц инкриминируют по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением) Украины, уточнили в антикоррупционной прокуратуре.