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Фестиваль современного искусства "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы

Фестиваль современного искусства "ГогольFest" попал в топ-5 фестивалей Европы
04:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинский ГогольFest попал в топ-5 фестивалей Европы.

Мультидисциплинарный фестиваль современного искусства "ГогольFest" стал одним из победителей престижной европейской премии EFFE Awards 2019-2020.

Церемония награждения фестивалей-лауреатов состоялась 26 сентября в Брюсселе, передает "Радио Свобода".

"ГогольFest" - это удивительная платформа для художественного развития: не просто какой-то фестиваль в одном городе, но полноценное художественное движение, которое формируют различные фестивальные платформы и направления во всей стране - Украине. Стратегический и творческий выбор чрезвычайно сильный: современный, инновационный, энергичный, успешно принятый в условиях ограниченных финансовых средств и политических потрясений", - отметило международное жюри премии.

Президент фестиваля современного искусства "ГогольFest" Влад Троицкий во время получения награды сказал: "Искусство открывает нам путь в будущее, которое, надеюсь, будет прекрасным"

Победителями премии EFFE 2019-2020 также стали Conrad Festival, Варшава, Польша; Festival Deltebre Dansa, Дельтебре, Испания; Førde Traditional and World Music Festival, Форде, Норвегия и Welcome to The Village, Леуварден, Нидерланды.

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Напомним: "ГогольFest" - международный мультидисциплинарный фестиваль. За время существования (с 2007 года) его посетили 575 тысяч зрителей, на 13 локациях в трех городах состоялись четыре тысячи событий, в которых приняли участие 20 500 украинских и 1200 зарубежных художников из более чем 40 стран мира.

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Фестиваль, Брюссель, ГогольFest, Влад Троицкий.
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