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Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Приметы и обряды на 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть

Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
09:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В пятницу, 27 сентября 2019 года, православные христиане отмечают праздник Воздвижения Креста Господня.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – праздник, который относится к числу 12 наиболее важных – двунадесятых – церковных праздников. Они связаны с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господнего совершают Всенощное бдение и Литургию.

Приметы на Воздвижение Креста Господня говорят, что каждый человек сегодня обязательно должен помолиться. Если молитва не будет прочтена, то это грозит большой бедой.

Поверье гласит, что кто сегодня молитву прочитает, тому Господь 7 смертных грехов прости. А кто не прочитает молитву, на того эти 7 грехов свалятся.

Молитва на Воздвижение Креста Господня простая, но при этом мощная. Она обладает чудодейственной силой, после ее прочтения жизнь человека пойдет вверх, будет успех и удача, счастье в семье и в любви. Также после молитвы можно озвучить свое самое заветное желание – Господь пошлет силы, чтобы его можно было исполнить.

Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Молитва на Воздвижение Креста Господня:

"Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия. Животворящий Крест Твоея благости, Егоже даровал еси нам недостойным Господи, Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, Едине Человеколюбче".

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