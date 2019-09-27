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Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды

Воздвижение Креста Господня 2019: заговоры и обряды
12:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:27 сентября – это день силы и большой праздник Воздвижение Креста Господня. Заговоры в этот день наиболее эффективны.

Они простые, но мощные, и помогут получить желаемое.

Считается, что в этот день пробуждается сила. И ею можно воспользоваться себе во благо. Поэтому на Воздвижение Креста Господня люди читают различные заговоры, так как сегодня они наиболее действенные.

Среди знахарей Воздвижение считается энергетически мощным днем, благоприятным для разного рода колдовских дел, особенно любовных.

Со дня Воздвиженья начинался период девичьих посиделок – капустенские вечера, которые длились две недели. Согласно традициям, все девушки, собирающиеся на эти вечеринки, одевали свои самые лучшие наряды, приносили с собой праздничные блюда, накрывали столы в горнице и пировали с парнями, которые в это время, и выбирали себе невест.

Чтобы точно заполучить себе жениха на таких посиделках, девушки проводили особые обряды и заговоры. Перед тем как идти на вечеринку, девушка умывалась чистой, недавно набранной родниковой водой и приговаривала: "Как водица чиста и прозрачна, так и любовь (имя) будет ко мне сильна и постоянна. Да будет так, крепко мое слово".

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Собираясь вечером 27 сентября девушки читали в этот день особые заговоры, чтобы навсегда привязать к себе женихов. Вот один из них. С вечерней зари до полуночи прочитайте заговорные слова на дым от костра или печи.

"В сухом бору стоит сухой лес. В том лесу вся листва сухая, Сушь ту листву погоняет, На раба Божьего (имя) тоску, сухоту нагоняет По мне, по рабе Божьей (имя). Сохни ему без меня, вода, Не лезь в его рот без меня, еда, Сон, его обойди, Тоска‑сухота, на него найди По мне, по рабе Божьей (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Обряд на любовь

Девушка готовила небольшие пирожки с капустой, наливала в стакан молоко и оставляла все это на ночь на столе со словами:

"Друг мой домовой, стань мне сватом и засватай (имя) мне (имя). Аминь".

Воздвижение Креста Господня: что обязательно нужно сделать

Обряд чтобы муж никогда не изменил

Этот обряд делается только в том случае, если до Воздвижения еще не выпадал первый снег. Жена должна срезать прядь волос с его головы (говорить мужу, зачем вы это делаете, нельзя, нужно что‑нибудь придумать) и положить ее за печь, читая старинный заговор:

"В море‑океане, на острове Буяне Растет дуб – широколист, разлапист. Дуб тот не обойдешь ногами, Не охватишь его руками, Корни его могучи и длиннючи. И как корни его в земле сидят прочно и глубоко, Так бы изменушка раба Божьего (имя) За моей печкой сидела, И никуда плоть раба Божьего (имя) От меня уходить не смела, Никого бы не желала и не хотела. Век по веку, отныне и до веку, Всем аминям аминь".

Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
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Заговор на любовь

Это очень простой, но сильный заговор для девушек и женщин, которые хотят, чтобы мужчина их полюбил. Он сильный, хотя проводится очень просто.

На закате, после того, как появятся первые звезды, нужно выйти на улицу или открыть окно и посмотреть на звезды. Не отводя взгляд от неба, подумай о любимом и скажи заговор на любовь:

"Крепко мое слово, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца (имярек) любовь ко мне, девице красной (имярек), чтобы этой любви не было конца-веку, чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы зима ее студеная не знобила. Крепко мое слово, как железо!"

Заговор на богатство и удачу

Этот заговор на богатство очень простой.

Нужно просто взять в руки свой нательный крестик, сжать его в кулаке и произнести такие слова:

"Вознесенный на Крест добровольно, соименному Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, подавая им победы над врагами, щедроты Твои даруй да благоденствием осеняй – да имеют они помощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак победы".

Заговор на исполнение желания

Существует примета, которая говорит, что если на Воздвижение Креста Господня человек увидит стаю улетающих птиц, то в этот момент нужно загадать желание. А если произнести еще и особый короткий заговор, то оно обязательно до конца года сбудется.

Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке

Вот какие слова нужно говорить, завидев улетающих птиц:

"На Воздвиженье птиц вознесенье благоволит веленью. Желание мое унесите, южным ветром мне верните, в жизни воплотите. Аминь".

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