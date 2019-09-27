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НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Березкину

НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Березкину
23:47 Пт, 27 Сентябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:НАБУ уведомило о подозрении в совершении преступлений экс-нардепа Станислава Березкина.

В пятницу, 27 сентября, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) согласовали сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, и в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в установленном законом порядке уведомили его о подозрении.

"Так, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013г - начале 2014г организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме $20млн, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице САП в соцсети Фейсбук.

Завладение средствами осуществлено по предварительному сговору группой лиц под видом выдачи кредита, хотя достаточного обеспечения для его получения в банк не получил.

"Указанные средства после их получения на счет одной из компаний группы "Креатив" сразу были легализованы путем перечисления на счета иностранных компаний (в том числе оффшорных юрисдикций) якобы на выполнение контрактов по поставке тропической масла. В дальнейшем компаниями оффшорных юрисдикций за счет полученных в качестве кредита средств АО "Ощадбанк" приобрел активы в г.Одессе и на Черноморском побережье, после чего их корпоративные права были переданы детям экс-нардепа", - отметили в САП.

Также в антикоррупционной прокуратуре напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

В сообщении не указывается имя подозреваемого экс-нардепа, однако ранее сообщалось, что НАБУ и САП с мая 2016 года расследуют уголовное производство, в рамках которого установлено, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарный собственник группы "Креатив", которым, по версии следствия, является Станислав Березкин, по сговору с другими собственниками ПАО "Креатив групп" из числа руководства и общества "Кредитное брокерское агентство" путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО "Креатив" организовал завладение средствами, полученными в "Ощадбанке" под видом заключенного договора кредитной линии на $20 млн.

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Группа "Креатив" (Кировоградская обл.) был одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

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Ощадбанк, SAP, НАБУ, Станислав Березкин.
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