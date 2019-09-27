НАБУ допросило Порошенко в начале недели

Новости Украины:Холодницкий заявил, что Порошенко пришел на допрос в НАБУ однако в рамках какого дела не сообщил.

Петра Порошенка в начале недели допросили в НАБУ. Об этом сообщил Назар Холодницкий в эфире одной из радиостанций Украины.

Так по словам Холодницкого, пятый президент Украины Петр Порошенко, 23 сентября явился на допрос в НАБУ. Назар Холодницкий заявил, что в этом нет ничего такого, это нормальная практика и работа. Так же он сообщил, что в НАБУ не делают из этого сенсации.

В тоже время, Холодницкий отказался рассказать в рамках какого дела был допрошен Порошенко. Он лишь сообщил, что сейчас идет следствие и он будет выстраивать работу по принципу юридической работы а не пиара.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко не явился на допрос по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива.