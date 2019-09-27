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Дело о захвате украинских моряков: Порошенко снова не явился на допрос в ГБР

Дело о захвате украинских моряков: Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
12:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива.

Информацию об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова журналистам в Киеве.

"Петр Порошенко не явился на допрос в ГБР. Допрос должен был состояться по уголовному производству, которое связано с возможным совершением уголовных преступлений должностными лицами, занимавшими или занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, в том числе и пятым президентом Украины во время прохождения кораблей Военно-морских сил Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года", - заявила она.

По словам Ивановой, Порошенко вызвали на допрос по этому уголовному производству в статусе свидетеля.

"Он (Порошенко) на допрос не явился, о времени и дате допроса он был заблаговременно информирован предусмотренным УПК способом... имеется письмо адвоката, в котором говорится, что он (Порошенко) находится за рубежом, но я подчеркиваю, что мы уведомили об этой дате его заблаговременно и мы брали санкцию на разглашение нескольких дат для того, чтобы не было провокаций о том, что он не знал, не понимал и не услышал", - отметила пресс-секретарь ГБР.

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По ее словам, в рамках производства были допрошены освобожденные моряки.

Иванова отметила, что следующий допрос Порошенко в ГБР запланирован на 3 октября.

21 мая на сайте ГБР появилась информация о том, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Портнова следователи бюро внесли в ЕРДР сведения о возможном совершении должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 111 и 426-1 Уголовного кодекса.

Уголовное производство открыто по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Украины Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Отмечалось, что правонарушения касаются ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, которые связаны с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

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13 сентября Порошенко заявил, что передал ГБР письменные показания по делу о событиях в районе Керченского пролива.

Также 13 сентября координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, сообщил что следователи Государственного бюро расследований начали допрос освобожденных украинских моряков по уголовному производству, открытому по факту возможного совершения Порошенко и другими должностными лицами госизмены.

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Петр Порошенко, Допрос, ГБР, Анжелика Иванова.
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