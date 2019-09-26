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Порошенко о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Он очень вреден для Украины

Порошенко о скандале вокруг Трампа и Зеленского: Он очень вреден для Украины
16:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Порошенко надеется, что последствия скандала вокруг Зеленского и Трампа будут минимизированы.

Народный депутат, пятый президент Украины Петр Порошенко считает скандал вокруг состоявшегося летом телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стенограмма которого была обнародована Белым домом накануне, вредным для Украины.

"Относительно скандала вокруг Зеленского и Дональда Трампа. Позиция первая: безусловно, что этот скандал очень вреден для Украины. Позиция вторая: я не буду комментировать телефонные разговоры президентов других стран. Считаю, это не то дело, которым я должен заниматься", - написал Порошенко в своем аккаунте в Твиттер в четверг днем.

Он также подчеркнул, что в последние 5 лет Украина получила беспрецедентную двухпартийной поддержку со стороны американских конгрессменов, сенаторов, президентов и народа США и "необходимо для нас сохранить двустороннюю поддержку".

"Украине ни в коем случае нельзя быть вовлеченной в ту или иную предвыборную внутреннюю борьбу в Соединенных Штатах Америки или в других государствах. Мы благодарны США за поддержку, которую они оказывали Украине во время российской агрессии - санкциями, военной, экономической помощью, едварзерскими миссиями и другим. Так же мы благодарны Европейскому Союзу", - добавил Порошенко.

Комментируя прозвучавшую в разговоре президентов критику в адрес Франции и Германии, украинский парламентарий подчеркнул, что "сумма, которую предоставил нам ЕС, была беспрецедентной" и без канцлера Германии Ангелы Меркель, без президента Франции Франсуа Олланда (2012-2017гг), без Емануеля Макрона, сменившего Олланда на посту президента Франции, санкции ЕС были бы невозможны.

У Порошенко раскритиковали Зеленского за разговор с Трампом

Порошенко также выразил мнение, что "декабрьское продление санкций (ЕС против РФ – ред.) будет моментом истины". Он выразил убеждение, что санкции и мировая коалиция в поддержку Украины работают только тогда, когда они глобальные. "Если мы кого-то выделяем, кого-то отталкиваем, это разрушает коалицию", - написал он.

"Надеюсь, дипломатическими усилиями последствия скандала будут минимизированы, и нам удастся рассчитывать на продолжение санкций в декабре, если РФ откажется имплементировать Минские договоренности, принятые 5 лет назад. Пока ни одного шага РФ в этом направлении мы не видим", - подытожил Порошенко.

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Украина, США, Петр Порошенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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