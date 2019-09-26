Порошенко: За пять лет Украина получила беспрецедентную помощь от США и ЕС

Новости Украины:Порошенко поблагодарил коллег и США и ЕС за поддержу которую они оказали Украине.

Пятый президент Украины, Петр Порошенко заявляет, что помощь Украине со стороны Америки и Евросоюза является беспрецедентной. Он так же подчеркнул, что продление санкций против России в декабре, станет "моментом истины".

Он поблагодарил американских партнеров за оказанною поддержку, и подчеркнул, что для Украины является очень важным сохранить двухстороннею поддержку.

Так же Порошенко поблагодарил и Евросоюз. по его словам кремль не ожидал, что 28 стран членов ЕС примут решение ввести санкции против РФ.

"Так же мы благодарны Европейскому Союзу. Путин не рассчитывал, что 28 стран-членов объединятся и совместно примут решение и о санкциях против России, и об экономической, политической, технологическую помощь, которую они оказывали Украины."

Петр Порошенко таккже напомнил, что санкции и мировая коалиция на поддержку Украины действуют только тогда, когда она глобальная.

"Если мы кого-то выделяем, кого отталкиваем, - это разрушает коалицию. Декабрьское продлении санкций будет моментом истины ", - отметил Порошенко.