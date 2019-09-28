"Ночь на Банковой": под Офисом Президента требуют расследовать убийство Гандзюк

Новости Украины:Активисты около Офиса Президента требуют от власти расследовать убийство Екатерины Гандзюк.

Возле Офиса Президента проходит акция, участники которой требуют от новой власти расследовать убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и выступают против безнаказанности за нападения на общественных активистов.

Об этом сообщает Громадське.

"В акции, в частности, принял участие отец Гандзюк Виктор", - говорится в сообщении.

Сотни людей установили перед зданием ОП свечи в память об убитой активистке и выкрикивали: «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Отмечается, что акция «Ночь на Банковой» проходит уже во второй раз — впервые она состоялась год назад, еще когда Гандзюк была жива.

Напоминаем, 31 июля 2018 года в Херсоне злоумышленники облили серной кислотой исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк. Она получила ожоги 40% тела. Женщине сделали более десяти операций, однако 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице.

Уголовное производство о нападении на Екатерину Гандзюк до ноября 2018 года расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пятерым лицам.

6 ноября 2018 года, дело передали в СБУ. Были собраны доказательства и сообщено о подозрении криминальному авторитету Алексею Левину и председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому, в то время помощнику народного депутата Николая Паламарчука, в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт в отношении Павловского уже рассматривает суд.

25 апреля подозрении Мангеру заменили - на «заказ нанесение телесных повреждений».

В мае 2019 года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 года выехал за границу.

6 июня 2019 года Покровским районным судом Днепропетровской области вынесен приговор непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам - Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной соглашения о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.