Сенцов считает, что Путин должен ответить в суде Гааги

Новости Украины:Олег Сенцов: Хочу, что бы Путин ответил в суде в Гааге.

Освобожденный из заключения в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что справедливо было бы наказать президента РФ Владимира Путина за совершенные ими преступления, в частности против Украины.

Об этом Сенцов сообщил в интервью изданию "Deutsche Welle"

Режиссер считает, что Путин должен ответить за преступления против Украины, Грузии, Молдовы и России. В частности, президент России должен понести наказание крушение малайзийского "Боинга" МН17 и за гибель 13 000 украинских военных на Донбассе.

"Я бы хотел, что бы он ответил в суде в Гааге."

Напоминаем, украинский режиссер Олег Сенцов, освобожденный в ходе сентябрьского обмена между Украиной и Россией пленными, готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради "освобождения украинских политзаключенных".