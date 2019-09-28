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Приметы и обряды на 28 сентября - День Никиты

Приметы и обряды на 28 сентября - День Никиты
07:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:28 сентября православные христиане почитают память святого Никиты Гофтского, которого считают великомучеником.

Традиции на 28 сентября

Главным в этот день был гусь - в крестьянских домах забивали птиц, откормленных за лето, и на продажу, и для собственного стола, а дикие гуси собирались в стаи, для того чтобы лететь в теплые края. По их крику и полету судили о том, какая ожидается зима.

Особые обряды проводили охотники. Чтобы обрести удачу на охоте, надо было прийти в гости к такому же охотнику. Входя на двор, стучали в притолоку и вызывали хозяина показать свою охоту.

Хозяин встречал гостя на крыльце и уводил на задворки, где держали гусей. Здесь хозяин угощал гостя чаркой вина, а гость рассыпал гусям пшеницу, которую приносил с собой. Такие посещения продолжались весь день и заканчивались вечером пирушками.

Часто подарки приносили не только птицам - друзья-охотники дарили друг другу гусей. Птица передавалась из полы в полу, с особенными пожеланиями и проводами до ворот, где чарка с вином скрепляла будущие уверения в дружбе. В этот день по традиции проводили и гусиные бои.

Считалось, что покровителем гусей был водяной - именно ему приписывались и пропажа птиц, и их болезни. В Никитин день ему жертвовали лучшего гуся, правда, ему обязательно надо было отрубить голову, для того чтобы домовой, который охраняет и пересчитывает домашнюю птицу по головам, не заметил пропажи. Гуся бросали в омут - считалось, что это его излюбленное место, - водоворот, опасные места рек или глубокое, как говорили в народе, бездонное, болото. Жертву водяному часто бросали в мутную воду за мельницей - считалось, что туда, поближе к человеку, перебирается на зиму водяной, спать до 1 апреля, до наступления весны.

В этот день стригли овец, причем шерсть должна была пойти на валенки, онучи и рукавицы - только так можно было защитить руки и ноги от обморожений. На огородах выкапывали последнюю репу.

Приметы на 28 сентября

Гуси на Никиту летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут на носу.

Дикие гуси низко летят - снег сулят.

Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к морозу, полощется в воде - к теплу, нос под крыло прячет - к ранней зиме.

Уж видно мужика по репе, что подошли репорезы.

Не дремли, баба, на репорезов день.

Знаменательные события в истории: 28 сентября 2019 года

Высоко летят гуси на Воздвиженье - к высокому половодью, низко - к малому.

Если перелетные гуси часто садились на землю, если еще не спешили с отлетом скворцы - ожидалась осень сухой и теплой.

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Праздник, Заговор, Приметы, Обряды, 28 сентября, День Никиты, Никиты день.
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