Скачать
Суббота, 28.09.2019
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Английский топ-клуб могут исключить из Кубка лиги
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)
Мода 2019: стильные тенденции мужской одежды осень-зима (Фото)

В Киевской области три главы сельсоветов подозреваются в краже 2 млн гривень

В Киевской области три главы сельсоветов подозреваются в краже 2 млн гривень
10:45 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Прокуратура

Новости Украины:Троих глав сельских рад подозревают в хищении денег, которые выделили на ремонт дорог.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельсоветов Киевской обл. по факту хищения 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог

По данным следствия, в течение 2017-2018 гг. должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

"Работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн. гривен", - отметили в прокуратуре.

В Киеве директора строительной фирмы отдают под суд

27 сентября главам сельсоветов вручено письменное уведомление о подозрении по ч.2 ст.367 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

О разоблачении схемы хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Киевской области, в прокуратуре сообщили в июле 2019 г.

Тогда о подозрении было сообщено директору подрядной организации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК и проведены обыски по месту работы и жительства, в ходе которых изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Прокуратура, Ремонт дорог, Прокуратура Киева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Растаможивание "евроблях": на сколько пополнился Пенсионный фонд
04 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО, Чернобыль, &quot;Государство в смартфоне&quot; и др.
Главные события 27 сентября: Данилюк vs Коломойский и СНБО
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
&quot;Грязный реализм&quot; Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
"Грязный реализм" Чарльза Буковски: что мы знаем о жизни американского литератора (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь