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Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей

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Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
12:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине дожди поочередно пройдут на западе и востоке Украины, однако сохранится комфортная температура воздуха.

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый и влажный воздух с Западной Европы, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье в большинстве областей дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.

В Киеве в ночь на воскресенье и в первой половине дня дождь, температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 29 сентября

Прогноз погоды на 30 сентября

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 сентября самая высокая температура днем была +28,8 в 1900г., самая низкая ночью -1,0 в 1977г.

На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков

В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, днем в западных, северных и Винницкой областях дожди; ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, на юге страны местами 25-27°.

В Киеве в ночь на понедельник без осадков, днем дождь; ветер юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 9-11°, днем около 20°.

28 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 14-19°, в Днепре в пределах Киева 14°.

По словам синоптиков, предыдущие прогнозы показывают, что погода в октябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предусматриваются, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

В последующий период будут преобладать более низкие значения. Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

При динамической зональной циркуляции атмосферы, в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Октябрь может принести очень разнообразную погоду в нашей стране. Будут теплые дни в больших количествах. С другой стороны, мы не избежим морозов и осадков мокрого снега.

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