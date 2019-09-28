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На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков

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На выходных потеплеет, но не без дождей: прогноз синоптиков
08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:На большей части территории Украины в субботу тепло и без осадков.

В Украине в субботу преимущественно без осадков, температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ночью на Львовщине, Волыни и Ривненщине, днем в западных, местами в северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 4-9°, на юге и западе страны 7-12°; днем 13-18°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье местами 19-23°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 28 сентября без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. В столице температура ночью 7-9°, днем 14-16°, в Киевской области ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на субботу, 29 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +17...+19, небольшой дождь

  • Львов – +18...+20, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +19...+21, небольшой дождь

  • Тернополь – +18...+20, небольшой дождь

  • Черновцы – +20...+22, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +18...+20, небольшой дождь

  • Луцк – +18...+20, небольшой дождь

  • Ровно – +18...+20, небольшой дождь

  • Житомир – +15...+17, небольшой дождь

  • Винница – +16...+18, небольшой дождь

  • Одесса – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +16...+18, небольшой дождь

  • Сумы – +16...+18, небольшой дождь

  • Полтава – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Луганск – +16...+18, небольшая облачность, без осадков

  • Харьков – +17...+19, небольшая облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, небольшой дождь

Прогноз погоды на 28 сентября

Прогноз погоды на 29 сентября

По прогнозу, 29 сентября дожди, ночью в южной и восточной части, днем в западных областях без осадков. 30 сентября ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в западных, северных областях и в Винницкой области дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек.

Оригинальные поздравления с днем рождения в прозе на 29 сентября

Температура ночью 7-12°, в Одесской области до 16°; днем 29 сентября 15-20°, в южной части до 25°; 30 сентября 18-23°, на юге страны и в Винницкой области местами 24-28°.

На Киевщине 29 сентября ночью умеренный, днем небольшой дождь; 30 сентября ночью без осадков, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°; днем 29 сентября 15-20°, 30 сентября 18-23°.

Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2019: все знаки Зодиака

По словам синоптиков, предыдущие прогнозы показывают, что погода в октябре должна быть благоприятной. Обильные дожди не предусматриваются, большую часть первой половины октября удержатся солнечные дни с температурой 15-18 градусов по Цельсию.

В последующий период будут преобладать более низкие значения. Также появятся осадки. К счастью, они не будут интенсивными. Наступит типичное бабье лето.

По прогнозам второй месяц календарной осени, вероятно, будет теплее многолетней нормы. Будут периоды, когда температура поднимется выше установленной нормы. Также будут дни, когда дневная температура опустится ниже 10 градусов.

При динамической зональной циркуляции атмосферы, в октябре существует риск сильных ветров. Особенно мощных на севере страны и в горных массивах.

Октябрь может принести очень разнообразную погоду в нашей стране. Будут теплые дни в больших количествах. С другой стороны, мы не избежим морозов и осадков мокрого снега.

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