Новосад продолжит "Новую украинскую школу" и другие реформы Гриневич

Министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует продолжить реализацию реформ, начатых командой своей предшественницы Лилии Гриневич.
Об этом Новосад сообщила в комментарии, отвечая на вопрос, намерена ли она продолжать реформы в сфере образования.
"Разумеется, "Новая украинская школа", которой было положено два года тому назад, останется нашим приоритетом. Однозначно, это большой фундамент, который был заложен для изменений в школе, и наша задача - подхватить эстафету в этом марафоне и продолжить эти изменения", - отметила Новосад.
По ее словам, в первую очередь МОН планирует завершить изменения в начальной школе и начать реформу в базовой школе.
"Однозначно, это останется на адженде. На следующий год остается субвенция на "Новую украинскую школу", и мы хотим продолжать в этом же направлении", - подчеркнула Новосад.
Ранее сообщалось, министерства финансов, образования и социальной политики работают над выполнением требования правительства Украины о повышении заработных плат педагогам, научно-педагогам и научным работникам.
Кроме этого, Анна Новосад заявляла, что множество украинских ВУЗов содержатся государством в полной мере независимо от качества их работы, поэтому подход к финансированию изменится.
Новосад также заявляла, что Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе.