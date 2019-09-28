Скачать
Суббота, 28.09.2019
Гончарук: Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается
Гончарук: Доверие к Украине в мире постепенно восстанавливается
Скандал в США: сотрудники спецслужб требуют привлечь Трампа к ответственности
Спецслужбы США требуют привлечь Трампа к ответственности
Эррол Спенс - Шон Портер: результаты взвешивания (Видео)
Эррол Спенс - Шон Портер: результаты взвешивания (Видео)
На 86-м году жизни умер Марк Захаров
На 86-м году жизни умер Марк Захаров

Новосад продолжит "Новую украинскую школу" и другие реформы Гриневич

Новосад продолжит "Новую украинскую школу" и другие реформы Гриневич
15:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook МОН

Новости Украины:"Новая украинская школа" и другие реформы предыдущей главы останутся в приоритете новой главы Минобразования.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует продолжить реализацию реформ, начатых командой своей предшественницы Лилии Гриневич.

Об этом Новосад сообщила в комментарии, отвечая на вопрос, намерена ли она продолжать реформы в сфере образования.

"Разумеется, "Новая украинская школа", которой было положено два года тому назад, останется нашим приоритетом. Однозначно, это большой фундамент, который был заложен для изменений в школе, и наша задача - подхватить эстафету в этом марафоне и продолжить эти изменения", - отметила Новосад.

По ее словам, в первую очередь МОН планирует завершить изменения в начальной школе и начать реформу в базовой школе.

Новосад обязалась добиться повышения зарплат учителям в бюджете-2020

"Однозначно, это останется на адженде. На следующий год остается субвенция на "Новую украинскую школу", и мы хотим продолжать в этом же направлении", - подчеркнула Новосад.

Ранее сообщалось, министерства финансов, образования и социальной политики работают над выполнением требования правительства Украины о повышении заработных плат педагогам, научно-педагогам и научным работникам.

Кроме этого, Анна Новосад заявляла, что множество украинских ВУЗов содержатся государством в полной мере независимо от качества их работы, поэтому подход к финансированию изменится.

Новосад также заявляла, что Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобразования, Образование, Новая украинская школа, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Полезная зелень: почему не стоит злоупотреблять
03 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
04 Именины (День Ангела) Людмилы: значение имени и поздравления
05 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трасса Киев-Одесса станет автобаном: Украина получила €900 млн
Киев-Одесса станет автобаном: получено €900 млн
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Осенние тропики: новая неделя начнется с тепла и дождей
Учения &quot;Rapid Trident-2019&quot; завершились на Львовщине (Фото)
Учения "Rapid Trident-2019" завершились на Львовщине (Фото)
Эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца (Фото)
Эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь