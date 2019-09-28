Новосад продолжит "Новую украинскую школу" и другие реформы Гриневич

Новости Украины:"Новая украинская школа" и другие реформы предыдущей главы останутся в приоритете новой главы Минобразования.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует продолжить реализацию реформ, начатых командой своей предшественницы Лилии Гриневич.

Об этом Новосад сообщила в комментарии, отвечая на вопрос, намерена ли она продолжать реформы в сфере образования.

"Разумеется, "Новая украинская школа", которой было положено два года тому назад, останется нашим приоритетом. Однозначно, это большой фундамент, который был заложен для изменений в школе, и наша задача - подхватить эстафету в этом марафоне и продолжить эти изменения", - отметила Новосад.

По ее словам, в первую очередь МОН планирует завершить изменения в начальной школе и начать реформу в базовой школе.

"Однозначно, это останется на адженде. На следующий год остается субвенция на "Новую украинскую школу", и мы хотим продолжать в этом же направлении", - подчеркнула Новосад.

Ранее сообщалось, министерства финансов, образования и социальной политики работают над выполнением требования правительства Украины о повышении заработных плат педагогам, научно-педагогам и научным работникам.

Кроме этого, Анна Новосад заявляла, что множество украинских ВУЗов содержатся государством в полной мере независимо от качества их работы, поэтому подход к финансированию изменится.

Новосад также заявляла, что Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе.