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Новосад уберет "советский страх" из украинской школы

Новосад уберет "советский страх" из украинской школы
12:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобразования

Новости Украины:Украина должна продолжить начатую реформу образования и избавиться от советских негативов в школе.

Украинская школа переняла советские негативы, а отношения в школе основаны чаще всего на страхе, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

"Обычная украинская школа - это школа, которая, к сожалению, переняла на себя все те негативы, которые были в советской школе. Это система, которая очень часто построена на страхе, который пронизывает абсолютно все отношения: учитель - ученик, учитель - директор, родитель - директор, директор - министерство. Если мы не уберем этот страх, который сковывает любой творческий потенциал, любую возможность к диалогу, то мы не сможем говорить о счастливых, успешных гражданах", - сказала глава Минобразования, выступая на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве.

Новосад отметила необходимость дать детям возможность самим выбирать предметы, а также спрашивать их мнение относительно прослушанных предметов.

При этом она подчеркнула, что Украина должна продолжать уже начатую реформу образования.

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"Наша задача - сделать эти изменения необратимыми, развить их не только на начальную школу, а и на старшую и т.д.", - резюмировала министр.

Конференция организована Ялтинской Европейской Стратегией в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука и проходит второй день в Мыстецьком Арсенале.

Ранее сообщалось, министр образования и науки Украины Анна Новосад считает, что малокомплектные школы абсолютно не совместимы с успешными результатами обучения, и местные власти должны работать над решением этой проблемы.

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Минобразования, Школа, Министр образования, Новая украинская школа, Анна Новосад.
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