Фонд Немцова: Следующая власть РФ должна признать незаконность аннексии Крыма

Новости Украины:Руководитель Совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший: Будущая власть России должна признать противоправность захвата Крыма.

Демократическая власть России, которая придет рано или поздно на замену нынешнего руководства государства, должна признать незаконность аннексии украинского Крыма и смыть таким образом позорное пятно.

Такое мнение высказал руководитель Совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший на открытой дискуссии "Политически мотивированные преследования и репрессии в современной России", которая состоялась на этой неделе в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

"Начать надо, безусловно, с признания того, что черное – это черное, а белое – белое. Любая следующая демократическая российская власть должна признать недвусмысленно и публично: то, что Владимир Путин сделал в марте 2014 года, противоречит как международному праву, так и российскому законодательству", - сказал Кара-Мурза.

Он признал, что, к сожалению, ни у кого из присутствующих в зале – а это было несколько десятков правозащитников, адвокатов, активистов, представителей гражданского общества, включая его, нет ни одного гармоничного решения проблемы.

Наиболее вероятным путем для оппозиционера видится определенный международный процесс по участию Украины и России, а также США и ЕС с целью решить вопрос, чтобы Россия перестала быть "страной с непризнанными границами", чтобы "это чернае, позорное пятно на репутации РФ было смыто".

Кара-Мурза считает важным не терять надежды, не опускать руки, а продолжать двигаться вперед, работать ради изменений. Примером того, что это будет иметь в конце концов результат, он назвал то, что в мероприятии приняли участие два человека, которые провели годы в российских тюрьмах и мало кто верил, что они выйдут на волю, пока у власти остается Путин, — это Михаил Ходорковский и Олег Сенцов. Возможность видеть их не за решеткой, а в зале, Кара-Мурза назвал одним из немногих положительных моментов откровенной человеческой радости.

Оппозиционер сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая царила в СССР в середине 1970-х, когда несогласных преследовали и бросали за решетку или выживали за границу. Именно в то время и был учрежден День политзаключенных.

Сегодня, по данным организации "Мемориал", таких в России 283 человека, но это не полный список. Он отметил, что страны-члены ОБСЕ и Совета Европы должны поднимать этот вопрос во время всех переговоров с российскими политиками. Они и активисты должны делать все, чтобы имена политзаключенных, включая украинцев, которых удерживают в России, не были забыты, чтобы о них напоминали на всех конференциях и встречах. Ибо самое страшное – это забвение, резюмировал Кара-Мурза-младший.