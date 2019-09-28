Новый рекорд Украины: Говерлу покорили 25 украинцев с пересаженными органами

Новости Украины:В Карпатах на Говерлу поднялись 25 украинцев с пересаженными органами, установив рекорд.

Высочайшую вершину Карпат - Говерлу одновременно покорили 25 украинцев с пересаженными органами. Этот факт зафиксировали как новый рекорд Украины.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила активистка Ольга Дзюба, которая также совершила восхождение на Говерлу и стала свидетелем нового национального рекорда.

«На Говерлу сегодня поднялись 25 украинцев с пересаженными органами, и этот факт зафиксирован как новый рекорд Украины (наибольшее количество украинцев с пересаженными органами, которые поднялись на Говерлу - ред.). Вместе с этими людьми на Говерлу поднялись родственники, которые являются их донорами, врачи, активисты и представители власти. В общей численности, наша группа составила около 90 человек», - сообщила Ольга Дзюба.

Она отметила, что рекордное восхождение длилось почти 4 часа. Сначала планировалось, что на Говерлу поднимутся 30 человек с пересаженными органами, но пятеро из-за плохого самочувствия вынуждены были прекратить восхождение. Покорителей вершины сопровождали спасатели и медики экстренной помощи. На вершине подняли желто-голубой флаг.

«Прежде мы хотели показать, что люди с пересаженными органами являются абсолютно полноценными членами общества. Ведь трансплантация открывает второе дыхание. Человек, который годами был привязан к диализному аппарату, может быть свободным, может путешествовать. ... Те, кто раньше нуждались в сердце и не могли пройти и нескольких шагов, потому что чувствовали усталость, затрудненное дыхание, ноги казались им бревнами. Теперь эти люди могут преодолевать горы, и Говерла для них - не препятствие», - пояснила председатель ОО« Всеукраинская платформа донорства «iDonor» Ирина Заславец.

Она подчеркнула, что восхождение на Говерлу имеет еще одну цель - обратить внимание общества на то, что в Украине крайне необходимо развивать трансплантологию.

«Сейчас есть 1,5 тысячи человек с пересаженными органами, а их должно быть в разы больше. Ежегодно в трансплантации нуждается 5 тысяч украинцев. Более 3 тысяч умирают, не дождавшись операции. Надо уже браться за это дело, потому что мы не можем терять людей. Трансплантация за рубежом очень дорогая и потребности она не покрывает. Нам надо было начинать это дело еще 20 лет назад », - считает Заславец.

Известно, что на Говерлу поднялись люди с пересаженными почками, печенью и сердцами. Во второй раз в своей жизни на Говерлу поднялся киевлянин Максим Греков, который до сих пор был единственным человеком с пересаженным сердцем, который поднялся на Говерлу.

Вместе с ними Говерлу покорил заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.

Говерла - самая высокая вершина Украинских Карпат и самая высокая точка Украины, высота которой составляет 2061 м над уровнем моря.

С 31 апреля 2019 года в Украине вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку». Законом определяется, что до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации, но не позднее 1 января 2020 года, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с применением трансплантации не применяются.