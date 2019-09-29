Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер

Новости Украины:В большинстве областях пройдут сильные дожди, без осадков будет лишь в восточной части Украины.

В воскресенье, 29 сентября, в большинстве областей Украины прогнозируются дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Житомир – +16...+18, дождь

Винница – +17...+19, дождь

Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Николаев – +21...+23, дождь

Херсон – +20...+22, дождь

Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +16...+18, дождь

Черкассы – +16...+18, дождь

Чернигов – +15...+17, дождь

Сумы – +14...+16, дождь

Полтава – +15...+17, дождь

Днепр – +17...+19, дождь

Запорожье – +20...+22, дождь

Донецк – +16...+18, дождь

Луганск – +16...+18, дожь

Харьков – +15...+17,дождь

Киев – +17..+19, дождь

Прогноз погоды на 29 сентября

В Киеве 29 сентября будет облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня ожидается дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

В Киевской области тоже пройдут дожди, ночью и в первой половине дня. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз роботы на 30 сентября

30 сентября днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди. Ночью - без осадков. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/сек.

Температура ночью - 7-12°, днем 18-23°, на юге страны и в Винницкой области местами 25-27°.

В столице и области 30 сентября - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.