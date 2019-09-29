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Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер

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Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер
08:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В большинстве областях пройдут сильные дожди, без осадков будет лишь в восточной части Украины.

В воскресенье, 29 сентября, в большинстве областей Украины прогнозируются дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидается облачная с прояснениями погода, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.

Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +16...+18, дождь

  • Винница – +17...+19, дождь

  • Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +21...+23, дождь

  • Херсон – +20...+22, дождь

  • Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +16...+18, дождь

  • Черкассы – +16...+18, дождь

  • Чернигов – +15...+17, дождь

  • Сумы – +14...+16, дождь

  • Полтава – +15...+17, дождь

  • Днепр – +17...+19, дождь

  • Запорожье – +20...+22, дождь

  • Донецк – +16...+18, дождь

  • Луганск – +16...+18, дожь

  • Харьков – +15...+17,дождь

  • Киев – +17..+19, дождь

Прогноз погоды на 29 сентября

В Киеве 29 сентября будет облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня ожидается дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

В Киевской области тоже пройдут дожди, ночью и в первой половине дня. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз роботы на 30 сентября

30 сентября днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди. Ночью - без осадков. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/сек.

Приметы и обряды на 29 сентября - День Евфимии

Температура ночью - 7-12°, днем 18-23°, на юге страны и в Винницкой области местами 25-27°.

В столице и области 30 сентября - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

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Киев, Погода, Дождь, Прогноз погоды, Укргидрометцентре, 29 сентября.
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