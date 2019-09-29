Прогноз погоды на 29-30 сентября: кому стоит взять зонт и надеть свитер

В воскресенье, 29 сентября, в большинстве областей Украины прогнозируются дожди, лишь в восточных областях ночью без осадков.
Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.
Ожидается облачная с прояснениями погода, ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 20-24°.
Прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Львов – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Луцк – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Ровно – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Житомир – +16...+18, дождь
Винница – +17...+19, дождь
Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Николаев – +21...+23, дождь
Херсон – +20...+22, дождь
Симферополь – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +16...+18, дождь
Черкассы – +16...+18, дождь
Чернигов – +15...+17, дождь
Сумы – +14...+16, дождь
Полтава – +15...+17, дождь
Днепр – +17...+19, дождь
Запорожье – +20...+22, дождь
Донецк – +16...+18, дождь
Луганск – +16...+18, дожь
Харьков – +15...+17,дождь
Киев – +17..+19, дождь
Прогноз погоды на 29 сентября
В Киеве 29 сентября будет облачно с прояснениями, ночью и в первой половине дня ожидается дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.
В Киевской области тоже пройдут дожди, ночью и в первой половине дня. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.
Прогноз роботы на 30 сентября
30 сентября днем в западных, северных и Винницкой областях ожидаются дожди. Ночью - без осадков. Ветер будет южный, юго-западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью - 7-12°, днем 18-23°, на юге страны и в Винницкой области местами 25-27°.
В столице и области 30 сентября - облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.