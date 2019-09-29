Рош ха-Шана 2019: несколько фактов о еврейском Новом годе

Новости Украины:Рош Ха-Шана считается одним из главных еврейских праздников.

Еврейский Новый год в 2019 году будут праздновать 29 сентября-1 октября. Иудеи верят, что именно в этот день Бог определяет судьбы людей на следующий год. Этот Новый год кардинально отличается от привычного многим праздника с елками, конфетти и шампанским.

Рош ха-Шана или еврейский Новый год - это праздник, который отмечается в честь сотворения мира и символизирует завершение года уходящего и начало нового. Иудеи верят, что в дни торжеств на небесах выносится решение: кому из них - жить, а кому - умереть.

Рош Ха-Шана является семейным праздником. Поэтому в эти дни семья дарит друг другу красивые подарки и собирается за одним столом за душевными разговорами. Одной из еврейских традиций являются посиделки в кругу семьи, чтобы услышать звук трубы шофара. Именно его должен услышать в день праздника каждый еврей, и тогда счастье будет с ним целый год. Это традиционное трубление в шофар – рог барана.

Традиционный фрукт в этот праздник – гранат. Как вариант – замена гранатов на яблоки. Кроме того, обязательно наличие меда (чтобы следующий год был сладким).

Частый гость на столе – рыба (которую подают непременно с головой, чтобы "быть во главе, а не в хвосте"). Обязательный гость на столе – хлеб в форме венка, который называется хала. Эта форма означает цикличность времени.

Запрещено есть горькую и кислую пищу, чтобы следующий год не стал годом горести и беды. Не принято есть орехи. Причина – числовое значения слова "орех" на иврите равно аналогичному значению слова "грех". А о грехе упоминать в эти дни нельзя.

Празднование Рош Ха-Шана начинается с торжественного богослужения. Их в течение дня есть три: утреннее, дневное и вечернее. Начало каждого богослужения сопровождается трублением в шофар. Последователи иудаизма приветствуют друг друга словами "Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год". На Рош Ха-Шана обязательно заведено веселиться.

Как поздравить с Рош ха-Шана?

Наиболее известные поздравления:

"Шана това!", что означает "Хорошего года!"

"Шана това у-метука!", что означает "Хорошего и сладкого года!"

Пять самых популярных песен на еврейский Новый год.

Эти песни любят граждане Израиля и – отдельно – хасиды. Одну из них – Gesher Tzar Meod (Очень узкий мост) – написал рабби Нахман из Брацлава, который похоронен в Умани и к чьей могиле едут паломники.

Две израильские песни (популярны в Израиле):

Be Rosh Ha Shana (В Новый год)

Ba Shana Ha Ba’ah (В следующем году)

Две хасидские песни (популярны в среде религиозных евреев):

Am Israel Hay (Народ Израиля жив)

Gesher Tzar Meod (Очень узкий мост)

Эту песню из двух строк написал рабби Нахман из Брацлава – тот самый, который похоронен в Умани.

Одна песня, популярная во всем мире:

Hava Nagila (Давайте радоваться)

Для евреев очень важно войти в Новый год с чистой совестью и помыслами, поэтому перед началом Нового года они просят прощения у всех, перед кем провинились. Что интересно, все еврейские праздники наступают не утром, а вечером предыдущего дня. Иудеи убеждены, что именно в период захода солнца рождается новый день.