Криклий: Трассу "Запорожье-Мариуполь" сдадут в эксплуатацию к началу октября

Новости Украины:По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, сдача трассы "Запорожье - Мариуполь" произойдет в вовремя.

В интервью украинским СМИ Владислав Криклий заявил, что трассу " Запорожье-Мариуполь" планируют сдать к началу октября.

Криклий отметил, что данная дорога имеет длину 250 километров. В министерстве рассчитывают на то, что она буде сдана в эксплуатацию к началу октября. По словам Владислава Криклия строительные работы идут по плану, сроки сходятся. он подчеркнул, что скоро закончится строительный сезон и тогда уже будет поздно что то делать.

"Запорожье-Мариуполь, которую вы упомянули. Это 250 километров. Планируется сдать в начале октября. По срокам все получается, потому что уж очень быстро завершится строительный сезон, тогда что-то строить уже не получится. Тогда мы будем заниматься только содержанием и эксплуатацией в зимний период ", - сказал Криклий.

Криклий также обозначил приоритеты на следующий год. Так по словам министра, в первую очередь будут ремонтироваться трассы государственного значения, а именно: "Запорожье - Кривой Рог", "Кропивницкий-Кривой Рог", "Николаев - Кропивницкий".