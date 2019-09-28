"Не хватит и двух годовых бюджетов": Криклий - о восстановлении Донбасса

Новости Бизнеса:Глава Мининфраструктуры рассказал о проблемах восстановления Донбасса и своем пути на должность главы министерства.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий убежден, что даже двух украинских бюджетов будет недостаточно для восстановления инфраструктуры некоторых районов Донбасса, пострадавших от боевых действий.

Об этом он рассказал «Радио Свобода» в интервью.

По словам Криклия, годовой или даже два бюджета Украины не смогут покрыть даже части расходов на восстановление Донбасса. По данным Мининфраструктуры, только на восстановление Запорожского моста необходимо 12-14 млрд гривень, что составляет 20% от всего дорожного фонда, состоящий из 74 млрд.

Министр также рассказал о своем пути в инфраструктурное ведомство Украины. По его словам, в партию «Слуга народа» его рекомендовал нынешний премьер-министр Алексей Гончарук. В то время Гончарук занимал должность заместителя руководителя Офиса президента. Работавший в МВД Криклий попросил главу Арсена Авакова об увольнении и решил поучаствовать в конкурсе на пост главы Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, в Мининфраструктуры сообщали, за распределением средств на ремонт дорог в Украине можно будет следить на информационном портале.