Дорожный бюджет 2020 года предусматривает наибольшую сумму

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 миллиарда гривен.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%", - заявил Криклий.
"Дополнительными источниками наполнения дорожного фонда ... предполагается определить штрафы за несоблюдение габаритно-весовых норм. Указанные поступления от штрафов не учитывались при расчете показателей дорожного фонда, заложенного в проекте госбюджета на 2020 год, поскольку процедурно это невозможно, но будет сделано максимально быстро", - отметил министр инфраструктуры.
Сообщается, что средства дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на:
В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на строительство дорог.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году "невероятно важно" построить дорогу на Мариуполь.
В 2019 году на дороги было выделено 56 млрд гривен (+8,3 млрд по сравнению с прошлым годом).
Из них 17,7 млрд гривен пойдет на ремонт дорог местного значения, еще 2,5 млрд - на безопасность на дорогах.