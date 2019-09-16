Дорожный бюджет 2020 года предусматривает наибольшую сумму

Новости Бизнеса:В 2020 году на ремонт и строительство дорог могу потратить рекордную сумму финансов.

Проект Государственного бюджета на 2020 год предусматривает рекордный объем финансирования дорожной отрасли в объеме 74,4 миллиарда гривен.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд гривен. Источниками формирования Государственного дорожного фонда определены, в частности, 100% акцизного налога с горючего и транспортных средств и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства и шины к ним. Курсовая разница вносит свои корректировки в денежное измерение этих 100%", - заявил Криклий.

"Дополнительными источниками наполнения дорожного фонда ... предполагается определить штрафы за несоблюдение габаритно-весовых норм. Указанные поступления от штрафов не учитывались при расчете показателей дорожного фонда, заложенного в проекте госбюджета на 2020 год, поскольку процедурно это невозможно, но будет сделано максимально быстро", - отметил министр инфраструктуры.

Сообщается, что средства дорожного фонда в 2020 году запланировано направить на:

развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения - 38 млрд грн;

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция из государственного бюджета местным бюджетам) - 22,2 млрд грн;

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами - 3,2 млрд грн;

выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования - 6,3 млрд грн.

В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на строительство дорог.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в этом году "невероятно важно" построить дорогу на Мариуполь.

В 2019 году на дороги было выделено 56 млрд гривен (+8,3 млрд по сравнению с прошлым годом).

Из них 17,7 млрд гривен пойдет на ремонт дорог местного значения, еще 2,5 млрд - на безопасность на дорогах.