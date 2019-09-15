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Украинские маяки откроют для туристов

Украинские маяки откроют для туристов
20:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Четыре украинских маяка станут доступными для туристов.

На маяки Украины отныне будут пускать туристов, чтобы те могли ознакомиться с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания. Пока для посещения доступно четыре маяки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Маяки Украины отныне не только обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения.

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Сейчас для посещения доступны Воронцовский маяк в г. Одесса, Сиверсов Передний маяк в г. Николаев, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. Впоследствии в Минифрастурктуры планируют расширить этот список.

Чиновники уверяют, что такие мероприятия не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определенное время в выходные дни.

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Стоит отметить, что Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина, рекомендует принимать меры по сохранению и маркетингу исторических маяков, информированию общественности о роли маяков как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания в водах Украины. Популяризация маяков дает возможность информировать общественность об обязанностях государства по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания, защите морской среды, поиску и спасению на море.

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Мининфраструктуры, Туризм, Маяки, Владислав Криклий.
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