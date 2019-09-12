В правительстве хотят начать выплачивать компенсации авиакомпаниям Украины

Новости Бизнеса:Мининфраструктуры предлагает разработать механизм компенсации для украинских авиакомпаний за то, что те облетают Россию.

Министерство инфраструктуры разрабатывает механизм компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию Российской Федерации. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии журналистам.

"Действительно, мы ведем и будем предлагать какие-то вещи по поводу того, что должны быть компенсации за облет России. Но не обязательно это должна быть прямая компенсация. Это можно предоставить через аэропортовые сборы, или еще какую удобную модель искать, - сказал министр. - Авиакомпании становятся неконкурентоспособными, потому что они вынуждены делать облет и терять немало средств", - сказал он.

Криклий отметил, что эта проблема коснулась в первую очередь авиакомпаний МАУ и SkyUp.

Как сообщалось ранее, Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей".