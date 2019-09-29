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В Украине стартовало производство боеприпасов для снайперов (Фото)

В Украине стартовало производство боеприпасов для снайперов (Фото)
23:51 Вс, 29 Сентябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:ВСУ начали поставлять патроны для снайперов .308 Winchester.

Вооруженные Силы Украины для оснащения снайперов, вооруженных новыми отечественными винтовками, начали закупать и отечественные патроны .308 Winchester (7,62 × 51 мм НАТО).

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Как отмечается, ранее позиции закрывали волонтеры и компании-меценаты.

Отныне производство налажено на предприятии, которое также поставляет в армию винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10).

"С этого года начали поставлять боеприпасы производства Украины. В частности, завода «Зброяр». Они прошли испытания патрона в 308-м калибре - и их начали закупать. Сейчас снайперам поставляют отечественные снайперские винтовки UAR-10 (Zboyar Z-10) в калибре .308 Win, а также американские SAVAGE и BARRETT в больших размерах (.338 LM и .50 BMG) ", - цитирует издание начальника снайперской службы ВСУ (инкогнито ).

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Кроме закупок винтовок государством, также осуществляется волонтерская помощь от частных лиц и компаний.

В прошлом году Roshen передал десантно-штурмовым войскам Вооруженных Сил Украины партию снайперских винтовок в количестве 430 единиц и боеприпасов к ним.

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Украина, Оружие, Патроны, 20, UAR-10.
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