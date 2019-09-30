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Брат экс-пленника Кремля рассказал о ловушке в России для украинцев

Брат экс-пленника Кремля рассказал о ловушке в России для украинцев
06:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Брат экс-узника Кремля Евгения Панова Игорь Котелянец: в РФ украинцев вербуют и отправляют воевать в "ЛНР-ДНР".

В России есть тысячи дел против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики.

Об этом сайту «Сегодня» рассказал брат экс-узника Кремля Евгения Панова Игорь Котелянец, который является руководителем общественной организации "Объединение родственников политических заключенных Кремля". 

Игорь Котелянец работает исключительно с политическими заключенными. Но ему приходилось отказывать родным людей, которые приходили к нему, из-за того, что их арест политически не мотивирован.

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"Есть дела – их тысячи – против украинцев, которых также задержали незаконно, но в рамках другой специфики. Например, в рамках торговли людьми. В рамках вербовки какой-то. Например, есть громкие дела, возможно, вы о них слышали. Схема работает следующим образом: россияне размещают в метро в Киеве объявление о том, что требуются курьеры на большую зарплату. Когда люди приезжают в РФ, оказывается, что нужно делать "раскладки" наркотиков. Кому-то об этом даже не говорят: дают пакет, человек везет его. Если человек отказывается, ему начинают угрожать и уже никуда не отпускают. И есть факты, что после ареста предлагали сотрудничество: или ты едешь воевать в "ЛНР-ДНР", или получаешь максимальный срок", – отметил Котелянец.

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Кремль, Тюрьма, Боевик, Ловушка, Игорь Котелянец.
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