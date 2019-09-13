Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию
Украинец с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по плаванию
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)
Google Earth получило новую интересную функцию (Фото)

Кремль не отказывается от нового обмена пленными, но "при одном но"

Кремль не отказывается от нового обмена пленными, но "при одном но"
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

В Кремле не исключают возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной, однако это потребует "кропотливой и растянутой по времени работы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и наверняка растянутой по времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, поэтому это вопрос двусторонних контактов", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремлю "гораздо больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу заявил, что украинская сторона готовит новые списки на следующий этап обмена с Россией удерживаемых лиц.

Освобожденные моряки заявили о намерении продолжать службу

Напомним, 7 сентября в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ.

Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В свою очередь в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 227 украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Дмитрий Песков, Обмен пленными.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Пятница 13: ТОП 5 примет, которые сегодня помогут избежать неудач (Фото)
04 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
05 Google выпустил Doodle к 166 летию со дня рождения Ханса Кристиана Грама
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине назвали &quot;оптимистичные&quot; сроки местных выборов
В Кабмине назвали "оптимистичные" сроки местных выборов
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Мультсериал &quot;Южный Парк&quot; продлили до 2023 года (Видео)
Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь