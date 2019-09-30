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Историк рассказал, возможен ли "честный" мир на Донбассе

Историк рассказал, возможен ли "честный" мир на Донбассе
04:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Историк и философ Михаил Минаков: "Формула Штайнмайера" является одновременно рациональной и позорной.

Возможный мир на Донбассе не удовлетворит, скорее всего, никого, однако все равно будет лучше, чем продолжающаяся война.

Об этом "Апострофу" рассказал историк и философ Михаил Минаков.

По его словам, так называемая "формула Штайнмайера" по урегулированию конфликта на Донбассе является одновременно рациональной и позорной.

"Вообще все вопросы суверенитета имеют одинаково и эмоциональную, и рациональную составляющую. Если мы хотим вернуть Донбасс, то, наверное, пока что это один из более-менее понятных планов.Хотя некоторые шаги выглядят почти утопично. Сам Штайнмайер уже не является частью переговорного процесса, Порошенко отошел, медленно и Меркель отходит. То есть новые лидеры, вероятно, выйдут на какую-то другую формулу и другой план. Но надо понимать, что эта война является унизительной, позорной, и мир после этой войны, скорее всего, будет позорным", - считает Минаков. Философ отмечает, что длительный, стойкий и "честный" мир может возникнуть только на основе уважения к правам человека и в демократическом процессе.

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"Представьте, с той стороны мы имеем авторитарную Россию, с другой – Украину, которая колеблется между автократическими и демократическими тенденциями, и "атаманщина" – на неподконтрольных территориях. Как установить устоявшийся демократический мир между такими игроками? Фактически почти невозможно. Итак, мы заранее заряженные на негодный мир. Рационально надо готовиться к такому миру, которым все будут недовольны. Но он все равно лучше, чем позорная война", - резюмирует Минаков.

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