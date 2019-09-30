Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября

Погоду сегодня будет определять теплый и влажный воздух с Западной Европы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентр.
В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, ближе к вечеру в западных, северных и Винницкой областях дожди.
Карта осадков 30 сентября
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, на юге страны местами 25-27°.
Карта ветров 30 сентября
Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, дождь
Львов – +20...+22, дождь
Ивано-Франковск – +20...+22, дождь
Тернополь – +19...+21, дождь
Черновцы – +20...+22, дождь
Хмельницкий – +19...+21, дождь
Луцк – +19...+21, дождь
Ровно – +18...+20, дождь
Житомир – +19...+21, дождь
Винница – +17...+19, дождь
Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +20...+22, дождь
Чернигов – +18...+20, дождь
Сумы – +18...+20, дождь
Полтава – +19...+21, дождь
Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков
Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Харьков – +19...+21, переменная облачность, без осадков
Киев – +20..+22, дождь
Погода 30 сентября
Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре.
Народный прогноз погоды
Народные приметы говорят, что этот день всегда холодно и дождливо.
После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.
Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее. Обычно вслед журавлям кричали : "колесом дорога", для того, чтобы весной они снова возвратились в родные места.
Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.
На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.