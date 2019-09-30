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Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября

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Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября
08:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Сегодня будет тепло, дожди пройдут во всех областях, кроме восточных.

Погоду сегодня будет определять теплый и влажный воздух с Западной Европы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, ближе к вечеру в западных, северных и Винницкой областях дожди.

Карта осадков 30 сентября

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, на юге страны местами 25-27°.

Карта ветров 30 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +20...+22, дождь

  • Львов – +20...+22, дождь

  • Ивано-Франковск – +20...+22, дождь

  • Тернополь – +19...+21, дождь

  • Черновцы – +20...+22, дождь

  • Хмельницкий – +19...+21, дождь

  • Луцк – +19...+21, дождь

  • Ровно – +18...+20, дождь

  • Житомир – +19...+21, дождь

  • Винница – +17...+19, дождь

  • Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +20...+22, дождь

  • Чернигов – +18...+20, дождь

  • Сумы – +18...+20, дождь

  • Полтава – +19...+21, дождь

  • Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +19...+21, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +20..+22, дождь

Погода 30 сентября

Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре.

Приметы и обряды на 29 сентября - День Веры, Надежды, Любови

Народный прогноз погоды

Народные приметы говорят, что этот день всегда холодно и дождливо.

После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее. Обычно вслед журавлям кричали : "колесом дорога", для того, чтобы весной они снова возвратились в родные места.

Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.

На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Осень, Дождь, Сентябрь, Прогноз погоды, 30 сентября.
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