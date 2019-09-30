Последние теплые деньки: прогноз погоды на конец сентября

Новости Украины:Сегодня будет тепло, дожди пройдут во всех областях, кроме восточных.

Погоду сегодня будет определять теплый и влажный воздух с Западной Европы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентр.

В понедельник, 30 сентября, ночью без осадков, ближе к вечеру в западных, северных и Винницкой областях дожди.

Карта осадков 30 сентября

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с; температура ночью 7-12°, днем 18-23°, на юге страны местами 25-27°.

Карта ветров 30 сентября

Прогноз погоды на понедельник, 30 сентября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, дождь

Львов – +20...+22, дождь

Ивано-Франковск – +20...+22, дождь

Тернополь – +19...+21, дождь

Черновцы – +20...+22, дождь

Хмельницкий – +19...+21, дождь

Луцк – +19...+21, дождь

Ровно – +18...+20, дождь

Житомир – +19...+21, дождь

Винница – +17...+19, дождь

Одесса – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Николаев – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Херсон – +22...+24, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +20...+22, дождь

Чернигов – +18...+20, дождь

Сумы – +18...+20, дождь

Полтава – +19...+21, дождь

Днепр – +20...+22, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +21...+23, переменная облачность, без осадков

Донецк – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Луганск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Харьков – +19...+21, переменная облачность, без осадков

Киев – +20..+22, дождь

Погода 30 сентября

Синоптик Наталья Диденко предупредила о сильном ветре.

Народный прогноз погоды

Народные приметы говорят, что этот день всегда холодно и дождливо.

После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее. Обычно вслед журавлям кричали : "колесом дорога", для того, чтобы весной они снова возвратились в родные места.

Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.

На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют.