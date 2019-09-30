Более чем 200 опорных школ не прошли проверку МОН

Новости Украины:Согласно проверки 800 опорных школ определили, что более 200 не соответствуют критериям.

Из 800 опорных школ в Украине более 200 не соответствуют критериям опорной школы.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время конференции "Общество для каждого" сегодня в Киеве. Читайте также В Украине начали действовать новые правила для групп продленного дня в школах

"По состоянию на сегодняшний день при формировании опорных школ мы несколько избегали ответственности за принимаемые решения. У нас есть 800 опорных школ и более 200 не отвечают на сегодняшний день критериям опорной школы", - сказала Мандзий.

В рамках процесса децентрализации власти в Украине происходит активное образование объединениях территориальных громад (ОТГ), образовательных округов и опорных учебных заведений.

Общеобразовательные учебные заведения, являются опорными, создаются для равного доступа всех детей к качественному образованию, рациональному и эффективному использованию ресурсов, и являются одним из механизмов реформирования системы общего среднего образования и упорядочения школьной сети.