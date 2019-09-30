Правительство займется дошкольным образованием: что будут делать

Новости Украины:Кабмин намерен работать над охватом не менее 95% детей от 4 до 6 лет дошкольным образованием.

Кабинет министров Украины намерен работать над тем, чтобы охват детей от 4 до 6 лет дошкольным образованием составлял 95%.

"Мы стремимся достичь цели, соразмерной с целью ЕС, которая предусматривает охват 95% детей от 4 до 6 лет дошкольным образованием", - говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что охват детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных группах учреждений дошкольного образования будет расти ежегодно минимум на 5%.

Кроме того, ежегодно, начиная с 2021 года, минимум 10% педагогических работников учреждений дошкольного образования будут повышать профессиональную квалификацию по новым программам. При этом правительство будет повышать социальный статус педагогов в дошкольных учреждениях, достигая уровня заработной платы не менее 4 прожиточных минимумов.