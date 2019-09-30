В Кабмине спрогнозировали рост абитуриентов, выбравших профобразование

Новости Украины:Кабмин ожидает роста до 45% выпускников школ, которые выбирают профобразование.

Кабинет министров рассчитывает на рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное образование после школы, до 45%.

"Рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшим) образование после школы, по меньшей мере, до 45%", - говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Кабмин также рассчитывает на рост процента выпускников учреждений профобразования, трудоустроенных в Украине через 6 месяцев и 1 год после окончания обучения, в том числе по профессии (специальности).

Кроме того, правительство утверждает, что для равного доступа к качественному школьному образованию будут созданы условия для такой сети школ, которая будет способна предоставлять качественное школьное образование всем детям независимо от места их проживания.

"Каждая объединенная территориальная громада будет иметь опорную школу с обеспеченным подвозом учащихся к ней. Опорные школы получат дополнительную поддержку на развитие образовательного пространства, кабинетов естественно-математических и других предметов", - констатируется в программе правительства.