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В Нацгвардии почтили память погибшего украинского солдата (Фото)

В Нацгвардии почтили память погибшего украинского солдата (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины:Гвардейцы попрощались с погибшим офицером Александром Марковым.

Сегодня, 30 сентября, в Национальной гвардии Украины попрощались с погибшим на Донбассе офицером Александром Маркивом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения старший лейтенант Александр Маркив погиб во время вражеского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Отмечается, что прощание состоялось неподалеку города Бахмута. Военный капеллан отец Михаил провел панихиду, после которой каждый из присутствующих почтил погибшему.

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"Все собратья Александра, как один, говорят, что это был отважный командир взвода - спокойный, уравновешенный и дружелюбный и, что главное - надежный товарищ", - подчеркнули в МВД и еще раз посочувствовали утрате семьи.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Нацгвардия, ОРЛО, ОРДЛО, ОДЛО, ООС, Александр Маркив.
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