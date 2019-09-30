В Нацгвардии почтили память погибшего украинского солдата (Фото)

Новости Украины:Гвардейцы попрощались с погибшим офицером Александром Марковым.

Сегодня, 30 сентября, в Национальной гвардии Украины попрощались с погибшим на Донбассе офицером Александром Маркивом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения старший лейтенант Александр Маркив погиб во время вражеского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Отмечается, что прощание состоялось неподалеку города Бахмута. Военный капеллан отец Михаил провел панихиду, после которой каждый из присутствующих почтил погибшему.

"Все собратья Александра, как один, говорят, что это был отважный командир взвода - спокойный, уравновешенный и дружелюбный и, что главное - надежный товарищ", - подчеркнули в МВД и еще раз посочувствовали утрате семьи.