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Ульяна Супрун улетела в США

Ульяна Супрун улетела в США
02:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Бывшая чиновница Ульяна Супрун не написала, почему полетела в США.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун улетела в США. Об этом экс-чиновница сообщила на своей странице в Twitter, опубликовав фото на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

"Доброе утро!", - подписала снимок Ульяна Супрун.

Пару дней назад она сообщила в соцсети, что улетает: "Молния! Сегодня я лечу в США, но уже скоро я вернусь". Причины своего отъезда экс-глава Минздрава не разглашала.

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Кабинет министров во время заседания 4 сентября уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.

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США, Фото, Ульяна Супрун, Супрун улетела в США.
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