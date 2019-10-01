Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя в переводе с древнегреческого означает "мир", "покой".

В детские годы Ирина самостоятельна и решительна. Стремится больше находиться в обществе отца, чем матери. Имеет хорошие способности, и учеба не требует от нее особых усилий. Способна реально подходить к оценке окружающей ее действительности.

Любит читать фантастические романы и детективы, увлекается спортом. Проливать слезы, сопереживая героям книги, никогда не будет, так как чувство сентиментальности ей не свойственно, наоборот, в ее характере присутствует жестокость.

После окончания школы для Ирины важным моментом в жизни становится приобретение специальности, а затем и профессиональный рост. Ответственно подходит к выполнению любой работы. Общительна, быстро устанавливает контакт с незнакомыми людьми. В компании ведет себя свободно, не откажется выпить вина. Лучше чувствует себя среди мужчин, в женском обществе ей становится скучно.

Ирина - влюбчивая натура, но головы в увлечениях не теряет, всегда стремится сохранить независимость. К выбору мужа подходит основательно. Будет преданной, верной женой и будет пользоваться большим уважением мужа и детей. В замужестве Ирина никогда не подчиняет полностью свою жизнь интересам мужа и домашнему очагу.

Профессиональная деятельность в ее жизни всегда играет существенную роль. Ирина умеет хорошо готовить, увлекается модными системами воспитания детей.

Подвержена стрессам, рано ухудшается зрение. Предрасположена к дерматитам, нарушению функций щитовидной железы.

Поздравления

Милая Ирина,

Тебя я поздравляю,

Мир, покой - твое

Имя означает.

В мире и согласии

Тебе желаю жить,

По волнам спокойным

В море жизни плыть.

Чайка над тобой

В небе пусть кружит,

За твоим штурвалом

Пусть любовь стоит.

Раздувает ветер

Попутный паруса,

Мир тебе свои

Пусть дарит чудеса.

Сегодня для Ирины

Я поздравок отправлю,

Из пожеланий добрых

Я его составлю.

Желаю, чтоб достигла

Ты истинных вершин,

И чтоб всегда была ты

Под номером 1.

Чтоб твоим кредо было:

Шарм и эксклюзив,

А в чувствах и эмоциях

Только позитив.

Удачными пусть будут

Любые начинания,

Чтоб в жизни ты добилась

Успеха и признания.

Ах, Ирочка, не подберу слова,

Чтоб высказать свое вам восхищение.

Вы, как весною первая трава -

Эмоций всплеск, души хмельной волнение.

Вы, как цветок в златых лучах зари,

Усыпанный росинками хрустальными.

Всю жизнь вам быть одной из тех цариц,

Кто вечной красоты владеет тайнами!

Любовь свою дарить и пить любовь,

Не зная сладкой жажде утоления!

Вам жить среди улыбок и цветов,

Средь счастья, Ира, каждое мгновение!

Ты к цели своей идешь очень смело,

В порыве прекрасной души.

Заботы и хлопоты ты так умело

Справляешь в решеньях простых.

Ирина, наверное, не по секрету,

Готовы тебе рассказать,

Что лучше тебя не найти человека,

Кто смог бы всегда поддержать!

Пусть дом твой наполнится

Солнечным миром и

Ясным рассветом душа.

Любая победа пусть будет красивой,

Награда - всегда хороша!

Ирина, Ирочка, Ириша -

Поет сегодня соловей.

ему все вместе отвечаем -

Тебя на свете нет милей!

А помнишь, как еще девчушкой

Бежала вместе с детворой,

С ватагой дружной на речушку,

Где след затерян детский твой?

Потом училась и взрослела,

Нам дружбу всем свою даря.

Необычайно хорошела,

Теперь - и мама, и жена!

Желаем мы тебе здоровья,

И впереди сто добрых лет!

Ты спрашиваешь: «Как застолье?»

«Супер хозяйка» - наш ответ.

Когда за окном хмуро,

И солнышко не светит,

Является Ирина,

Ее любой заметит.

Ты наш лучик, милая,

Улыбка неземная,

Будь всегда счастливая,

Девочка, родная.

И пусть каждый день,

Дарит жизнь подарки,

И пусть от любви,

В сердце будет жарко.

Как будто с полотен старинных

Глядишь ты сегодня на нас

И радуешь всех нас, Ирина,

Безбрежностью ласковых глаз.

Для многих ты тайна, загадка,

Но это уже не секрет,

Что многие, Ира, украдкой

Мужчины глядят тебе вслед.

Пускай не коснется кручина,

Пусть счастье пребудет с тобой.

Болезни, лихая година

Тебя обойдут стороной.

Женщина с именем Ирина

Всегда здорова и красива.

Пусть Ира будет также хороша,

Цветет от счастья пусть ее душа.

Мужчины пусть ей угождают -

Хорошие подарки покупают.

Пусть будет трехэтажный дом,

И детским смехом пусть полнится он.

Ирочка, Иришечка, ангел наш земной,

Пусть удачи, радости всегда будут с тобой.

Расцветай, как лилия, радуйся весне,

Будь всегда счастливая, наяву, во сне.

Имя твое сладкое излучает свет,

Пусть оно, красавица, бережет от бед.

И любовью сильною пусть искрит душа,

Все что в жизни делаешь, было не спеша.

Ирина - в этом слове мир!

Ирина - в этом слове радость!

Сегодня в твою честь устроен пир,

И ты похожа на восточную сладость.

Ты самая прелестная на свете,

И добрая, и умная, ты лучше всех.

Мы собрались на этом вот банкете,

Чтоб обещать тебе во всем успех.

Читаем тебе этот поздравок,

Желаем тебе радости и счастья.

И пусть судьба пошлет тебе кивок,

Убережет от всякого злосчастья.

Изящная, как балерина,

И невесома, как перина,

Несущая всем мир, покой -

Как имя девушки такой?

Ее Ириной все зовут

В ней добродетели живут

Легко, неисчислимо тише,

Чем аисты порой на крыше.

Без заблуждения и риска

Могу сказать: ты, как ириска,

Звено связующее дружбы,

Без всякой выгоды и службы.

Рот расплывается в улыбке,

Когда слетает имя с уст.

И нет печали больше зыбкой,

А есть надежд цветущий куст.