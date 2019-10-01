Осенний призыв 2019 стартовал: сколько отправятся в армию

Новости Украины:В Украине стартовал осенний призыв граждан на срочную службу.

С октября по декабрь 2019 года в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования на срочную военную службу будет призвано 15 тыс. 200 граждан, сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 29 сентября 2019 года № 880-р, в ВСУ и других военных формирований для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15200 лиц.

Так, в Вооруженные силы Украины – 9 тыс. человек; в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек; в Государственную пограничную службу - 4400 человек; в Национальную гвардию Украины – 1тыс. человек.

Отмечается, что это решение правительства обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - декабре 2019 года.