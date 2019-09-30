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Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
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Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ

Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
20:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:Министр обороны Украины обсудил с послом Франции вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран.

Министр обороны Андрей Загороднюк провел встречу с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, обсудив с ним продолжение военно-политического диалога на уровне высшего руководства и оборонных ведомств двух стран.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и возможности развития приоритетных направлений сотрудничества. Среди прочего во время встречи поднимались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Андрей Загороднюк отметил неизменность евроатлантического курса Украины и приоритетность внедрения стандартов НАТО в Вооруженных силах Украины. Министр также проинформировал иностранных гостей о направлениях реформирования оборонного ведомства и усиления возможностей украинского войска", - сообщается на сайте украинского оборонного ведомства в понедельник вечером.

Министр обороны также выразил благодарность французской стороне за усилия в рамках "нормандского формата" для прекращения агрессии Российской Федерации против Украины и восстановления территориальной целостности Украинского государства.

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Также глава Минобороны вручил послу письмо-приглашение министру обороны Французской Республики посетить Украину с официальным визитом.

"Господин Этьен де Понсен поздравил Андрея Загороднюка с назначением на должность министра обороны и выразил надежду на дальнейшее поддержание и углубление дружественных отношений и конструктивного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

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Франция, НАТО, Минобороны, ВСУ, Андрей Загороднюк.
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