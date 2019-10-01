Всемирный банк завершил исследование реформы образования Украины

Новости Украины:Украина будет сотрудничать со Всемирным банком для дальнейшего реформирования системы образования.

Министерство образования и науки Украины будет сотрудничать со Всемирным банком для дальнейшего внедрения системной реформы образования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.

В министерстве сообщили, что сегодня Всемирный банк представил отчет по результатам комплексного исследования, которое проводилось в Украине на протяжении последних месяцев.

В отчете представлено 5 приоритетных направлений дальнейшего реформирования образования в Украине.

Среди рекомендаций Всемирного банка - распространить на весь сектор, особенно в системе высшего образования, видение концепции "Новой украинской школы" (НУШ), которое основано на компетенциях и ориентировано на учащихся; укрепить институциональный потенциал и структуры управления образовательных учреждений; направить ресурсы на укрепление эффективности и жизнеспособности лучших учреждений и коллективов, ввести дополнительные стимулы для учреждений; изменить подход к индивидуальным стимулам для учителей, а также возможностей их карьерного развития.

Также Всемирный банк советует обеспечить эффективную обратную связь. ”В частности, в украинских школах нет общегосударственных программ профессиональной ориентации, что затрудняет выбор в будущем направления обучения и учебного заведения. Для решения этой проблемы важно разработать национальную программу предоставления услуг консультаций и ориентации, укрепить системы оценивания, а также эти механизмы в заведениях высшего образования”, - рекомендуют специалисты Всемирного банка.