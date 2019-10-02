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Верховный Суд пока не будет рассматривать по существу иск Шокина

Верховный Суд пока не будет рассматривать по существу иск Шокина
00:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требует восстановления в должности.

Верховный Суд пока не будет рассматривать по существу иск Виктора Шокина о восстановлении в должности генерального прокурора. Об этом сообщает Верховный Суд в Facebook.

"Верховный Суд пока не будет рассматривать по существу иск Виктора Шокина к Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене решения", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что истец обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Высшего административного суда Украины от 20 апреля 2017 по делу № 800/98/17, которым истцу было отказано в удовлетворении ходатайства о возобновления срока обращения в административный суд с иском к Президенту Украины Петру Порошенко, Верховной Раде Украины.

Высший административный суд Украины в упомянутом решении мотивировал свой отказ тем, что истец пропустил предусмотренный законом срок обращения в административный суд, а приведенные им причины для обновления этого срока не признаны судом уважительными.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда во время судебного заседания, которое назначено на 3 октября 2019 года, будет решать процессуальное вопрос о наличии оснований для пересмотра упомянутого постановления ВАСУ по вновь открывшимся обстоятельствам.

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Как сообщалось, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требует восстановления в должности.

Как отмечается 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ. Причина пересмотра заключается в том, что по делу, по мнению Шокина, является "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно - не уточняется.

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Верховный суд, Решение, Виктор Шокин.
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