Киберполиция прекратила деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

Новости Украины:В киберполиции прекратили деятельность масштабного сервиса для регистрации различных аккаунтов в мессенджерах, соцсетях и почтовых сервисах.

"Работники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что все работы сервиса проводились исключительно по заказу заинтересованных клиентов. С помощью этого ресурса можно было купить активированные учетные записи в большом количестве на различных почтовых ресурсах, социальных сетей, платежных систем и тому подобное. При этом, продавались и верифицированы учетные записи, стоимость которых была значительно больше.

"Ресурс использовался для создания бот-ферм, рассылки спамных сообщений и регистрации электронных почт, с которых осуществлялись анонимные сообщения о минировании. Осуществлены обыски в шести регионах Украины. Процессуальные мероприятия проведены в рамках ранее начатого уголовного производства по изобличению лиц, присылают ложные сообщения о минировании различных объектов в Украине", - добавили в полиции.

Как отмечается, услуги массовой распространения использовались для осуществления анонимной рассылки сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное. Сервис предоставлял возможность своим клиентам осуществлять спам-рассылки и регистрировать аккаунты на различных ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д.).

"Полицейские провели обыски в шести городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые злоумышленники использовали для противоправной деятельности. По результатам обысков изъято оборудование, которое использовалось для ведения такой деятельности. Технику направлено на экспертизу ", - сообщили в пресс-служби.

Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по ст.189 (вымогательство), 258 (Террористический акт), ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.