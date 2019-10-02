Скачать
Среда, 02.10.2019
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Главные события 1 октября: "формула Штайнмайера", экстренный брифинг Зеленского, разведение сил, Макрон в ПАСЕ, Шахтер в ЛЧ и другое
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)
Бывает же такое: удивительные "пейзажи из еды" от Карла Уорнера (Фото)

Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin

Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину общей суммой $39 млн.

Государственный департамент и Конгресс США завершили необходимые процедуры для продажи в Украине новой партии противотанковых систем Javelin. Об этом сообщило во вторник американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника в администрации США.

"Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину общей суммой $39 млн", - говорится в сообщении.

По словам одного из чиновников, речь идет о поставках в Украину 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных установок, о чем официально будет объявлено позже.

Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента

При этом уточняется, что Украина еще летом этого года подала запрос на закупку этих боевых систем. В общем, США поставили в Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Конгресс США, Javelin, Продажа новой партии Javelin Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Гороскоп на завтра, 2 октября 2019: все знаки Зодиака
03 "Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Кучма подписал "формулу Штайнмайера"?: Зеленский провел брифинг (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь