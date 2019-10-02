Администрация Трампа одобрила продажу Украине новой партии Javelin

Новости Украины:Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину общей суммой $39 млн.

Государственный департамент и Конгресс США завершили необходимые процедуры для продажи в Украине новой партии противотанковых систем Javelin. Об этом сообщило во вторник американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника в администрации США.

"Государственный департамент одобрил, а Конгресс утвердил дополнительные поставки противотанковых систем Javelin на продажу в Украину общей суммой $39 млн", - говорится в сообщении.

По словам одного из чиновников, речь идет о поставках в Украину 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетных установок, о чем официально будет объявлено позже.

При этом уточняется, что Украина еще летом этого года подала запрос на закупку этих боевых систем. В общем, США поставили в Украину более 200 ракет и 37 пусковых установок в 2018 году.