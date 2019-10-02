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Кабмин идет на встречу фермерам: детали распоряжения

Кабмин идет на встречу фермерам: детали распоряжения
14:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:Фермерам будут частично компенсировать сумму кредита и процентную ставку.

Кабинет министров в рамках одного из направлений по удешевлению кредитов для фермеров предусматривает частичную компенсацию процентной ставки по кредиту и суммы кредита на покупку земли.

Соответствующее распоряжение от 29 сентября 2019 года № 882-р обнародовано на сайте правительства.

В частности, правительство одобрило концептуальные направления по удешевлению кредитов сельхозпроизводителям на покупку земель сельхозназначения. Предполагается внедрить два основных механизма: предоставление господдержки по удешевлению кредитов малым сельхозпроизводителям для покупки земли с/х назначения, введение механизм гарантирования обязательств таких товаропроизводителей с целью снижения рискованности такого кредитования для банков.

Документом предусмотрено, что в рамках механизма удешевления кредитов будет предоставлена частичная компенсация процентной ставки по кредиту и суммы кредита на покупку земли.

"Компенсация процентной ставки за пользование кредитами предоставляется в размере не выше учетной ставки Национального банка Украины, действующей на дату начисления процентов. Компенсация предоставляется заемщику ежемесячно за начисленные и уплаченные в текущем периоде проценты за пользование кредитом. Компенсация кредита на покупку земли будет рассчитана как процент суммы кредита на покупку земли", - отмечается в распоряжении.

Частичное гарантирование по кредитам малым фермерам на покупку земли может предоставляться банкам-кредиторам таких производителей-заемщиков при условии, что целевым назначением кредитования будет покупка земли. Объем кредитов за частичным гарантированием и сроки будут определены отдельным решением Кабмина, говорится в документе.

В распоряжении указано, что гарантирование может быть введено по двум вариантам. Первый – создание государственного агентства или фонда частичного гарантирования кредитов, в которых будет независимый набсовет. Второй - предоставление государственных гарантий в пользу банков-кредиторов по обеспечению частичного исполнения обязательств малых производителей - заемщиков на портфельной основе через определенного Кабмином государственного оператора.

"Финансирование концептуальных направлений предполагается осуществлять за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи, частных инвестиций и других источников, не запрещенных законодательством. Объем финансирования, материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых для реализация концептуальных направлений, будет определяться ежегодно с учетом возможностей государственного бюджета Украины и местных бюджетов, международной технической помощи", - отмечается в распоряжении.

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Им предусматривается, что малые фермеры смогут получать поддержку по одному из этих механизмов или по обоим одновременно. Критерии определения сельскохозяйственных товаропроизводителей малыми будут установлены Минэкономики.

"Реализация решения позволит малым сельхозпроизводителям получить "дешевые" кредитные ресурсы для покупки земель сельскохозяйственного назначения, будет способствовать запуску полноценного оборота земли", - считают в Кабмине.

Правительство дало месяц на разработку Плана мероприятий по реализации утвержденных концептуальных направлений и внедрению их к третьему кварталу 2020 года.

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Законопроект, Кабмин, Фермеры.
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