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Только треть украинцев за возвращение Донбасса военным путем

Только треть украинцев за возвращение Донбасса военным путем
15:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Более половины украинцев выступают за мирные меры по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Более половины украинцев выступают за невоенные меры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг".

"Более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины", - говорится в результатах.

В свою очередь, по данным соцопроса, 23% украинцев выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

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Отмечается, что военный путь решения вопроса имеет наибольшую поддержку среди жителей запада страны, предоставление автономии оккупированным территориям - на юге и востоке. В электоральном разрезе больше всего сторонников автономии оккупированного Донбасса среди сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", военного решения вопроса - среди сторонников "Европейской Солидарности" и "Голоса".

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Опрос проводился 21-25 сентября в форме личного интервью (face-to-face). Исследование охватило 2000 респондентов из числа населения Украины. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

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Война, Донбасс, Опрос, ОРДЛО.
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