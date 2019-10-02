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Среда, 02.10.2019
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Порошенко: Цель РФ - превратить Донбасс в аналог Приднестровья

Порошенко: Цель РФ - превратить Донбасс в аналог Приднестровья
12:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины:По мнению пятого президента Украины Петра Порошенко, такая цель РФ призвана остановить евроинтеграцию Украины.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко настаивает на том, что в соответствии с Минскими договоренностями Украина сначала должна вернуть контроль над оккупированными территориями Донбасса, а также границе, а уже потом проводить выборы. 

Об этом написал  глава партии "Европейская солидарности" на своей страничке в Фейсбук. По мнению Порошенко, Россия рассматривает Донбасс, как второе Приднестровья, которое будет якорем для Украины и будет блокировать любые евроатлантические стремления Украины. Он также отметил, что подобные попытки РФ были откинуты еще в 2016 году. Тогда была разработана дорожная карта которая призвана осуществить Минск. 

"Сначала - вывод российских оккупационных войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, перекрытия неконтролируемой участка Украина-российской границы, вывода тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого - переход к политическому процессу ". 

Так же Порошенко заявил, что принципиальным является присутствие миротворцев с мандатом ООН. Они должны обеспечить гарантии выполнения договоренностей которые будут приняты в рамках Нормандского формата. 

Порошенко не прошел полиграф: подробности

Как сообщалось ранее, Парламентская фракция "Европейская солидарность" не намерена мириться с подписанием "формулы Штайнмайера", легитимизирующей оккупацию Донбасса и Крыма. 

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Донбасс, Петр Порошенко, Формула Штайнмайера, Европейская солидарность.
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