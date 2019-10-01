Порошенко не прошел полиграф: подробности

Новости Украины:Экс-президент Украины не явился в КНИИСЭ для прохождения детектора лжи.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился во вторник в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) для прохождения исследования на полиграфе.

Порошенко вызывался для прохождения экспертизы на 10:00 1 октября, но не прибыл в КНИИСЭ.

Представитель института Юрий Ирхин рассказал журналистам, что было официальное письмо с определением четкого времени для прохождения полиграфа. Вместе с тем, Ирхин отметил, что подобного рода исследования не являются обязательными.

"Это полностью добровольное дело", - сказал Ирхин, добавив: "От Петра Алексеевича пока что не было никаких заявлений (относительно прохождения полиграфа или отказа - ред.), потому что он не явился", - отметил представитель КНИИСЭ.

Он пояснил, что в данном случае институт только обеспечивает проведение экспертизы, сама экспертиза назначается органом следствия, в данном случае, ГБР, по решению суда.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть проведена экспертиза в прямом эфире, Ирхин сказал: "К сожалению, судебно-психологическая экспертиза не предусматривает проведение исследований в прямом эфире".

Как известно, Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) с применением полиграфа.

Порошенко заявил, что готов ответить на вопросы с применением детектора лжи в прямом эфире на телеканале "Прямой".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", - сказал Порошенко.

ГБР расследует ряд уголовных производств, в которых пятый президент Украины является свидетелем и вызывается на допрос.